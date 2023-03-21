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НовостиПроисшествия21 марта 2023 0:00

На Ямале 21 марта 2023 года ожидается метель

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 21 марта 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 21 марта

Погода на Ямале на 21 марта

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 21 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -9…-14 градусов, при натекании облачности до -4. Днем 0…-5 градусов.

В Салехарде: пасмурно и небольшой снег. Температура ночью -5 градусов, днем -1. Ветер 7-12 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО