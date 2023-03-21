На Ямале 21 марта 2023 года ожидается метель

Погода на Ямале на 21 марта Фото: Вера Зенина

Во вторник, 21 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -9…-14 градусов, при натекании облачности до -4. Днем 0…-5 градусов.

В Салехарде: пасмурно и небольшой снег. Температура ночью -5 градусов, днем -1. Ветер 7-12 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: