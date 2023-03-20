Движение по зимнику Коротчаево - Красноселькуп остановлено из-за непогоды

Фото: администрация Красноселькупского района

Из-за непогоды на Ямале закрыли зимник Коротчаево - Красноселькуп. Об этом сообщили в администрации Красноселькупского района.

«В связи со складывающимися погодными условиями запрещено движение по автозимнику Коротчаево-Красноселькуп для всех видов транспорта», - говорится в сообщении, опубликованном на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Ограничения действуют с 15:00 и до особого распоряжения.

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе региональных и муниципальных зимников можно получить по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также соответствующая информация размещается на интерактивной карте.

В случае ЧП обратиться за помощью можно в ЕДДС по номеру 112.