Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Ямальские врачи выполнят в текущем году более полутора тысяч сложных операций. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Хирургические вмешательства проведут в профильных межмуниципальных центрах, расположенных в больницах Надыма, Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя. В округе разработана удобная схема маршрутизации. В экстренных случаях доставить пациентов на лечение помогает санавиация.

Так, в Надыме врачи станут проводить сложные операции по удалению кисты лапароскопическим методом, еще ряд операций хирурги проведут на желудочно-кишечном тракте.

В Новом Уренгое расширяются возможности сердечно-сосудистой и нейрохирургии. Медики уже начали выполнять операции на артериях по удалению закупорок. Ранее на такие операции пациентов направляли за пределы региона.

В Салехарде совершенствуется медпомощь в области травматологии и ортопедии, а также сердечно-сосудистой хирургии. Здесь врачи выполнят протезирование плечевого, коленного, тазобедренного суставов, стентирование сонных артерий и удаление тромбов из головного мозга при ишемическом инсульте.

В Ноябрьске проводят высокотехнологичные операции на сердце и сосудах. За счет широкого спектра оперативных вмешательств больница является лидером по оказанию высокотехнологичной медпомощи.

Отметим, что количество хирургических процедур растет с каждый годом. В первую очередь это связано с тем, что врачи все больше осваивают новые методики лечения.