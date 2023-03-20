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НовостиЗдоровье20 марта 2023 8:49

На Ямале 20 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 43 человека, 1 скончался

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 20 марта 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 43 человека. С начала периода количество заболевших достигло 154 782.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, выздоровели 35 северян. К несчастью, за последние сутки есть скончавшийся от болезни - один пациент, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 10 310 человек с COVID-19, госпитализировано 610 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 516 509 случаев. Излечились от коронавируса 8 593 жителя, а 31 - скончался.