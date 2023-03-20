Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ притупил к работе врач паллиативной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Анна Руднева окончила Тюменский государственный медуниверситет по специальности врач-педиатр, а затем - ординатуру по профилю «онкология», в этом году она получила сертификат врача паллиативной помощи.

Сейчас на попечении медика находятся 108 пациентов, помощь которым доктор оказывает на дому.

До переезда в Новый Уренгой Анна Александровна работала онкологом в Тюмени и Тюменской области.

Напоминаем, что врач паллиативной помощи - это специалист, призванный облегчить жизнь неизлечимо больным людям. Он не только оказывает уход и медицинское сопровождение, но и поддерживает человека психологически.