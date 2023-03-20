В Тазовском появились светодиодные пешеходные переходы

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В Тазовском усиливают безопасность на дорогах. Для этого в муниципалитете устанавливают проекторные дорожные разметки, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- В райцентре установили четыре проектора дорожной разметки. Они будут подсвечивать пешеходные переходы в темное время суток, тем самым привлекая к ним внимание как пешеходов, так и автовладельцев, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что предстоящим летом в Тазовском районе приведут в порядок более 30 километров дорог. Кроме того, запланированы проектно-изыскательные работы еще на десяти участках. Их отремонтируют позже.

По словам главы муниципалитета Василия Паршакова, безопасность участников дорожного движения всегда было и будет в приоритете.