Жители Салехарда могут насладиться авторскими напитками, разработанными специально ко Дню оленевода

Фото: агентство по развитию регионального туризма

Жители и гости Салехарда могут насладиться авторскими чаем и кофе, разработанными специально ко Дню оленевода. Об этом сообщили в агентстве по развитию регионального туризма.

Приобрести напитки на основе северных дикоросов можно в кофейнях «UP COFFEE» и «AL-CАFFEINO» до 26 марта. Подавать их будут в фирменных стаканчиках с символикой северного турбренда.

Напоминаем, что первые праздничные мероприятия стартуют уже завтра, 21 марта, а основные - 25 и 26 марта. Традиционно состоятся соревнования по национальным видам спорта, катания на оленьих упряжках, выступления на снегоходах и мотоциклах по фристайлу, а также сноукайтингу и парапланеризму.

Ознакомиться с подробной программой Дня оленевода можно по ссылке.