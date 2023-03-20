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НовостиОбщество20 марта 2023 7:23

Жители Салехарда могут насладиться авторскими напитками, разработанными специально ко Дню оленевода

Они продаются в городских кофейнях
Марина Прохорова
Фото: агентство по развитию регионального туризма

Фото: агентство по развитию регионального туризма

Жители и гости Салехарда могут насладиться авторскими чаем и кофе, разработанными специально ко Дню оленевода. Об этом сообщили в агентстве по развитию регионального туризма.

Приобрести напитки на основе северных дикоросов можно в кофейнях «UP COFFEE» и «AL-CАFFEINO» до 26 марта. Подавать их будут в фирменных стаканчиках с символикой северного турбренда.

Напоминаем, что первые праздничные мероприятия стартуют уже завтра, 21 марта, а основные - 25 и 26 марта. Традиционно состоятся соревнования по национальным видам спорта, катания на оленьих упряжках, выступления на снегоходах и мотоциклах по фристайлу, а также сноукайтингу и парапланеризму.

Ознакомиться с подробной программой Дня оленевода можно по ссылке.