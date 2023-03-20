Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

Ноябрянин Эльнур Самедов попал в топ-15 сильнейших боксеров планеты. Об этом сообщили в региональном департаменте по физической культуре и спорту.

- Рейтинг составил Всемирный боксерский совет (WBC). В список лучших Эльнур вошел в категории «Второй полулегкий вес до 59 килограммов», - прокомментировали в ведомстве.

Спортивную карьеру Эльнур Самедов начал в 2005 году, а через два года он уже участвовал в первенстве страны. На профессиональном ринге боксер провел 12 боев, в 11 из которых одержал победу.

Отметим, что ямалец стал единственным представителем России, которого добавили в обновленный рейтинг.

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