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НовостиОбщество20 марта 2023 6:48

Жительницы Харпа могут пройти маммографическое обследование, не выезжая в Лабытнанги

Такая возможность продлится до 30 марта
Марина Прохорова
Фото: Ирина Жежель, соцсети

Фото: Ирина Жежель, соцсети

Аксарковская больница предоставила передвижной маммографический комплекс, расположенный на базе «КамАЗ», для обследования жительниц Харпа. Об этом сообщила главврач Лабытнангской ГБ Ирина Жежель.

- Уже с сегодняшнего дня и до 30 марта жительницы поселка смогут пройти маммографическое обследование без выезда в Лабытнанги. А ведь именно своевременное диагностирование опухолевых заболеваний спасает тысячи жизней, - подчеркнула специалист.

Также диагностический комплекс оснащен рентгеном и портативным аппаратом УЗИ. В первую очередь он предназначен для обследования жителей отдаленных поселений, где нет необходимого оборудования, и куда сложно добраться.