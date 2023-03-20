Жительницы Харпа могут пройти маммографическое обследование, не выезжая в Лабытнанги

Фото: Ирина Жежель, соцсети

Аксарковская больница предоставила передвижной маммографический комплекс, расположенный на базе «КамАЗ», для обследования жительниц Харпа. Об этом сообщила главврач Лабытнангской ГБ Ирина Жежель.

- Уже с сегодняшнего дня и до 30 марта жительницы поселка смогут пройти маммографическое обследование без выезда в Лабытнанги. А ведь именно своевременное диагностирование опухолевых заболеваний спасает тысячи жизней, - подчеркнула специалист.

Также диагностический комплекс оснащен рентгеном и портативным аппаратом УЗИ. В первую очередь он предназначен для обследования жителей отдаленных поселений, где нет необходимого оборудования, и куда сложно добраться.