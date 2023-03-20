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НовостиПроисшествия20 марта 2023 6:20

В Новом Уренгое инспектора Госавтонадзора, обвиняемую в выдаче прав за деньги, подозревают в еще одном преступлении

Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Новом Уренгое инспектора Госавтонадзора, обвиняемую в выдаче прав за деньги, подозревают в еще одном преступлении. Об это сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Напоминаем, что в 2022 году женщина, являясь заместителем председателя аттестационной комиссии, утверждала протоколы без проведения заседания и проверки знаний. За это она просила от 10 до 20 тысяч рублей.

- В ходе следствия были выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемой. В 2022 году трое жителей Ноябрьска также решили воспользоваться возможностью получить права без прохождения аттестации и передали инспектору взятки через посредника, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом и обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Взяткодатели обвиняются по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).