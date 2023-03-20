Жители Муравленко выбирают названия для автобусных остановок

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Жители Муравленко могут выбрать названия для автобусных остановок. Опрос проходит на портале «Живем на Севере» и на «Платформе обратной связи».

Для каждого из семи павильонов предложено три варианта. Например, остановку ДК «Украина» предлагают назвать «Сквер Ямальский», «Эколого-краеведческий» музей или «Городской суд». А остановка Художественная школа может получить названия «Торговый дом СВ», «Е-отель», «Интернат КМНС».

Голосование продлится до 30 марта, участвовать в нем могут только зарегистрированные пользователи. На данный момент свое мнение выразили уже более 400 человек.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Муравленко парк культуры и отдыха украсят цветниками и амфитеатром.