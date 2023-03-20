Олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселева хочет привезти в Губкинский спектакль своего театра на воде

Фото: Мария Киселева, соцсети

В минувшие выходные в Губкинском прошли «Ямальские встречи», для участия в которых в город приехала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и ведущая программы «Слабое звено» Мария Киселева.

- Мария Киселева с первого взгляда покорила сердца губкинцев. На встрече она поделилась маленькой мечтой - привезти на Ямал спектакль своего театра на воде. Несмотря на загруженный план, гостья успела посетить МБУ Спортивная школа «Арктика». Юные пловцы с восторгом встретили трехкратную олимпийскую чемпионку, - рассказали в городском управлении культуры.

Фото: управление культуры Лабытнанги

Напоминаем, что также для встречи с губкинцами в город приехал гендиректор и сооснователь компании Smart Course Тимур Жаббаров.

Общая встреча со знаменитостями состоялась в ГДШИ им. Г.В. Свиридова. Жители остались очень довольны.