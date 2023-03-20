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НовостиОбщество20 марта 2023 4:37

Семью из Муравленко переселили в промерзший и построенный с нарушениями дом

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
Семью из Муравленко переселили в промерзший и построенный с нарушениями дом

Семью из Муравленко переселили в промерзший и построенный с нарушениями дом

Фото: Вера Зенина

Жительница Муравленко пожаловалась в прокуратуру на некачественное жилье, куда ее переселили в 2021 году вместе с семьей из аварийного. Как пояснили в надзорном органе, женщина сама обратилась к ним с просьбой о помощи, поскольку проживать в новой квартире было попросту невозможно.

- Установлено, что при возведении дома не соблюдались проектные решения и технологии строительства, что повлекло нарушение температурного режима в квартире. В апреле 2022 года указанная квартира признана подлежащей реконструкции, капитальному ремонту, либо перепланировке, - прокомментировали в ведомстве.

Поскольку состояние квартиры не позволяло в ней жить, семья вынужденно несла расходы за найм другого жилья.

В связи с этим прокурор обратился в суд, требуя от застройщика устранить имеющиеся недостатки, а также взыскать расходы на аренду жилья в размере 220 тысяч рублей и компенсировать моральный вред.

В итоге, выслушав истца и ответчика, суд полностью удовлетворил требования гособвинителя. Их фактическое исполнение находится на контроле ведомства.