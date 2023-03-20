Фото: ЕДДС Приуральского района

Из-за непогоды в Приуральском районе закрыли сразу два зимника. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета.

«В связи со штормовым ветром и выпадением осадков зимние автодороги Аксарка - Белоярск и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале закрыты до улучшения погодных условий», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе региональных и муниципальных зимников можно получить по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также соответствующая информация размещается на интерактивной карте.

В случае ЧП обратиться за помощью можно в ЕДДС по номеру 112.