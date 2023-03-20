В Харпе открылось творческое арт-пространство для молодежи

Скриншот из видео

В Харпе открылось творческое арт-пространство под названием «Своя атмосфера». Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- Здесь созданы все условия, чтобы реализовать себя в самых разных творческих направлениях, найти единомышленников и настоящих друзей, - прокомментировала градоначальница.

При поддержке департамента культуры округа было приобретено современное оборудование: интерактивные пол и панель, комплект для фотостудии, караоке-система, диджей-станция и игровая консоль для видео игр.

А комплект мобильной мебели позволит зонировать пространство и делать его многофункциональным.

Добавим, что на создание условий для молодых харповчан из бюджета округа выделено 3 миллиона рублей.