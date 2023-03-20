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НовостиОбщество20 марта 2023 2:56

В Губкинском пройдут соревнования по подледному лову

Желающих принять участие приглашают 25 марта на реку Пякупур
Марина Прохорова
Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

В Губкинском пройдут соревнования по подледному лову. Об этом сообщили в городском управлении по делам молодежи и туризму.

Желающих принять участие приглашают 25 марта на реку Пякупур, старт мероприятия назначен на 10:00.

Победителей определят в семи номинациях: «Больше всех хвостов», «Ветеран рыбалки», «Рыбацкая династия», «Женщина с удочкой», «Рыбное ассорти», «Самая маленькая рыба» и «Самый юный рыбак».

Фото: управление по делам молодежи и туризму

Фото: управление по делам молодежи и туризму

- Завершением мероприятия станет фестиваль ухи. А всех победителей в номинациях ждут денежные призы, - пообещали организаторы.

Заявки на участие принимаются до 24 марта. Претенденты могут отдать ее на месте проведения соревнования с 10:00 до 11:50, принести по адресу: г. Губкинский, мкр. 9, д. 67, ВПК «Форпост» или сообщить по телефону/факсу : 8 (34936) 3-38-05.