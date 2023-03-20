В Салехарде обустроят парковку возле детского сада «Мамонтенок»

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Власти Салехарда всерьез занялись проблемой парковок. Накануне глава города Алексей Титовский совместно с коллегами из окружного департамента строительства и жилищной политики провел выездное совещание, на котором обсуждалось строительство новых стоянок.

- Особое внимание уделяем трем социально важным объектам. Есть большой запрос у горожан в организации парковки возле детского сада «Мамонтенок» и на улице Совхозная. Требует реконструкции стоянка возле детской поликлиники, - сказал управленец.

Работы планируют провести в этом строительном сезоне.

Напоминаем, что в прошлом году в Салехарде появилось более 200 дополнительных парковочных мест.