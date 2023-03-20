На Ямале 20 марта 2023 года пойдет снег и подует сильный ветер

Погода на Ямале на 20 марта Фото: Вера Зенина

В понедельник, 20 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -6…-11 градусов, при прояснении -16...-21, по востоку -22...-27. Днем -1…-6 градусов, местами до -11.

В Салехарде: облачно. Температура ночью -5 градусов, днем -2. Ветер 8-13 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: