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НовостиОбщество19 марта 2023 11:19

Салехардский семейный театр кукол «Жужа» с 19 марта покажет спектакли в отдаленных селах Ямала

Первый показ спектакля состоялся сегодня, 19 марта 2023 года
Серафима Краснова
Первый показ спектакля состоялся сегодня, 19 марта 2023 года.

Первый показ спектакля состоялся сегодня, 19 марта 2023 года.

Фото: Виктория Гаврик

В глухих селах Ямала представят спектакль Салехардского семейного театра кукол «Жужа». До конца 2023 года артисты посетят северные школы-интернаты в трех районах округа.

Первый показ спектакля состоялся сегодня, 19 марта 2023 года. Малыши увидят не только кукольное шоу, но и попробуют себя в роли актеров. По словам руководителя проекта Екатерины Дерюшевой, благодаря новым возможностям и программе у организаторов есть возможность познакомить театром детей из разных уголков Ямала.

Добавим, основная задача проекта – организация и проведение бесплатных показов спектаклей. Мероприятие реализуется за счет средств с гранта губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.