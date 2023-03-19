Салехардский семейный театр кукол «Жужа» с 19 марта покажет спектакли в отдаленных селах Ямала

Первый показ спектакля состоялся сегодня, 19 марта 2023 года. Фото: Виктория Гаврик

В глухих селах Ямала представят спектакль Салехардского семейного театра кукол «Жужа». До конца 2023 года артисты посетят северные школы-интернаты в трех районах округа.

Первый показ спектакля состоялся сегодня, 19 марта 2023 года. Малыши увидят не только кукольное шоу, но и попробуют себя в роли актеров. По словам руководителя проекта Екатерины Дерюшевой, благодаря новым возможностям и программе у организаторов есть возможность познакомить театром детей из разных уголков Ямала.

Добавим, основная задача проекта – организация и проведение бесплатных показов спектаклей. Мероприятие реализуется за счет средств с гранта губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.