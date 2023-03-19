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НовостиОбщество19 марта 2023 9:03

В Лабытнанги выбрали самую обаятельную и привлекательную молодую маму - ей стала Лилия Романова

Лилия Романова воспитывает прекрасную маленькую дочурку.
Серафима Краснова
Лилия Романова воспитывает прекрасную маленькую дочурку.

Лилия Романова воспитывает прекрасную маленькую дочурку.

Фото: Татьяна Коркина

В Ямало-Ненецком автономном округе выбрали самую обаятельную и привлекательную молодую маму. Победительницей стала Лилия Романова из Лабытнанги.

Фото: Марина Трескова / Telegram-канал

Фото: Марина Трескова / Telegram-канал

- Поздравляю нашу победительницу, благодарю всех участниц за смелость. Вы своим примером ещё раз доказали, что наш Лабытнанги – настоящее месторождение красоты, вдохновения и душевного тепла по-настоящему талантливых людей, - рассказала глава города Марина Трескова.

Добавим, Лилия Романова воспитывает прекрасную маленькую дочурку.