В Лабытнанги выбрали самую обаятельную и привлекательную молодую маму - ей стала Лилия Романова

Лилия Романова воспитывает прекрасную маленькую дочурку. Фото: Татьяна Коркина

В Ямало-Ненецком автономном округе выбрали самую обаятельную и привлекательную молодую маму. Победительницей стала Лилия Романова из Лабытнанги.

Фото: Марина Трескова / Telegram-канал

- Поздравляю нашу победительницу, благодарю всех участниц за смелость. Вы своим примером ещё раз доказали, что наш Лабытнанги – настоящее месторождение красоты, вдохновения и душевного тепла по-настоящему талантливых людей, - рассказала глава города Марина Трескова.

Добавим, Лилия Романова воспитывает прекрасную маленькую дочурку.