В Лабытнанги выбрали самую обаятельную и привлекательную молодую маму - ей стала Лилия Романова

Лилия Романова воспитывает прекрасную маленькую дочурку.
Фото: Татьяна Коркина
В Ямало-Ненецком автономном округе выбрали самую обаятельную и привлекательную молодую маму. Победительницей стала Лилия Романова из Лабытнанги.
Фото: Марина Трескова / Telegram-канал
- Поздравляю нашу победительницу, благодарю всех участниц за смелость. Вы своим примером ещё раз доказали, что наш Лабытнанги – настоящее месторождение красоты, вдохновения и душевного тепла по-настоящему талантливых людей, - рассказала глава города Марина Трескова.
Добавим, Лилия Романова воспитывает прекрасную маленькую дочурку.