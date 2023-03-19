Жительница Ноябрьска заявила о нападении на нее стаи собак возле кафе "Маяк"

Северянку спас проходящий мимо мужчина. Фото: Виктория Гаврик

Жительница Ноябрьска стала жертвой группы бродячих собак. Девушка прогуливалась возле местного кафе «Маяк», когда на нее напали псы. Однако северянку спас проходящий мимо мужчина. Пост благодарности от пострадавшей появился в группе «Происшествия Ноябрьска» в социальной сети «ВКонтакте».

- Хочу выразить огромную благодарность парню, который остановился на машине и помог мне и моей собаке на дороге в районе кафе «Маяк»! Он разогнал собак, которые на нас напали. Я бы сама не отбилась, - уточнила девушка в социальных сетях.

Сообщается, что жительница сама выгуливала пса на поводке. Некоторые пользователи отметили, что брошенных собак на улице стало действительно больше. Некоторые из них чипированные.