На ямальской трассе Сургут-Салехард в результате ДТП погиб водитель Toyota

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по ЯНАО

За прошедшие сутки на федеральных трасса Ямало-Ненецкого автономного округа зафиксировано больше 19 аварий, где скончался один человек. Например, накануне днем, 18 марта, на 376-м километре магистрали Сургут-Салехард водитель иномарки не выдержал безопасную скорость и выскочил на «встречку».

- Водитель Toyota врезался в Freelander, в составе с полуприцепом. В результате ДТП, водитель Toyota скончался на месте ДТП, - говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по ЯНАО.

На аварию также повлияли метеорологические условия в автономном округе. За два месяца 2023 года на ямальских дорогах зарегистрировано порядка 1315 аварий, где погибли шесть человек и 57 получили травмы различной степени тяжести. Также в ДТП пострадали три ребенка.