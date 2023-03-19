На Ямал 19 марта 2023 года движется мощнейшее потепление до -1 градуса

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Как сообщает официальный сайт ГУ МЧС России по ЯНАО, начиная с предстоящего воскресенья, 19 марта 2023 года, на Ямале и области начнется резко и мощно теплеть. По данным синоптиков, в последний день недели дневная температура воздуха составит -1 градус Цельсия.

- Гидрологическая обстановка: на территории автономного округа стабильная, ухудшение обстановки не прогнозируется. Экологическая обстановка: экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды не прогнозируется, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

К вечеру, 19 марта, немного похолодает. Столбики термометров опустятся до -2…-7 градусов Цельсия. Кроме того, после 19:00 в городе пойдет снег.