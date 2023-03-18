На 677 километре автодороги Сургут-Салехард столкнулись два большегруза: есть пострадавший

Фото: УГИБДД России по ЯНАО

За сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых 1 человек получил травмы. Авария произошла на 677 километре автодороги Сургут-Салехард.

По данным Госавтоинспекции, водитель большегруза «TATRA» в составе полуприцепа не выбрал безопасную скорость, особенности и состояние транспортного средства, а также дорожные и погодные условия не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с «КАМАЗом» в составе полуприцепа. В результате ДТП водитель автомобиля «TATRA» госпитализирован.

С начала 2023 года на ямальских дорогах в ДТП 5 человек погибли и 57 получили травмы, в их числе 3 ребенка.