На Ямале 18 марта ожидается метель и гололед Фото: Юлия Кучеренко

В ЯНАО 18 марта будет переменная облачность, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по западу преимущественно без осадков. Днем преимущественно без осадков.

В отдельных районах округа ожидается метель, гололед. Ветер северо-западный, северный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -20…-25 градусов, при натекании облачности до -15, по крайнему югу до -7…-12. Днем столбик термометра до -12…-17 градусов, местами до -22, по крайнему югу до -7.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.