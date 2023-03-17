В Новом Уренгое женщина стащила из поликлиники чужой ежедневник с деньгами

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В Новом Уренгое полицейские раскрыли кражу денег по горячим следам. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с соответствующим заявлением обратилась девушка 1996 года рождения, она сообщила, что кто-то украл у нее 24 тысячи рублей.

- При проверке правоохранители установили, что потерпевшая оставила в поликлинике без присмотра свой ежедневник, в котором находились 24 тысячи рублей. Злоумышленница, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, взяла его и скрылась с места преступления. Украденную сумму она потратила на свое усмотрение, - прокомментировали в ведомстве.

Преступницей оказалась ранее не судимая новоуренгойка 1993 года рождения. Попав в отделение, она призналась в содеянном.

Сейчас северянка обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.