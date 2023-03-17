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НовостиОбщество17 марта 2023 10:40

Жители Тазовского района придумывают эскиз памятника сельскому учителю

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 24 марта
Марина Прохорова
Фото: администрация Тазовского района

Фото: администрация Тазовского района

Жители Тазовского района могут принять участие в конкурсе эскизов для памятника «Сельский учитель Арктики». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- Конкурсная работа может быть выполнена в любой технике, главное условие - соответствие теме. Эскиз композиции, скульптуры или монумента должен быть посвящен труду педагогов-наставников и высокой значимости профессии учителя, - прокомментировали в мэрии.

Подать заявку можно до 24 марта. После этого начнется рейтинговое онлайн-голосование на портале «Живем на Севере» и очное голосование на празднике Слета оленеводов.

Победителей конкурса определит экспертная комиссия. Результаты будут опубликованы на сайте администрации.

Ознакомиться с более подробной информацией о конкурсе можно по ссылке.