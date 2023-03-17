Нефтяники приступили к поставкам конденсата с Песцового месторождения на Ямале

Фото: Стоян Васев, предоставлено «Газпромнефть-Заполярьем»

«Газпромнефть-Заполярье» запустило на территории Песцового месторождения установку стабилизации конденсата (УСК) производительностью 700 тысяч тонн в год. Благодаря работе нового оборудования предприятие получает широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и стабильный конденсат.

После того как ШФЛУ направляются в магистральный конденсатопровод Ямбург – Уренгой, они попадают на новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту. А стабильный конденсат поступает в нефтепровод Заполярье – Пурпе.

Новый объект стал частью масштабного производственного комплекса для разработки нефтяной оторочки месторождения, который включает центральный пункт сбора нефти и компрессорную станцию с установкой подготовки газа.

Созданная система повышает эффективность разработки, подготовки и транспортировки всех видов многокомпонентных запасов нефтяной оторочки – нефти, газа и конденсата. В целом производственный комплекс обеспечивает уровень полезного использования попутного нефтяного газа не ниже 95%.

Предприятие ведет разработку нефтяной оторочки Песцового месторождения «Газпрома» совместно с Ен-Яхинским по долгосрочному рисковому операторскому договору.

Как отмечает генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников, нефтяные оторочки Песцового и Ен-Яхинского месторождений — часть нового центра добычи компании в ЯНАО.

– Предприятие наращивает компетенции в области подготовки газа, повышая степень извлечения ценных компонентов из природного и попутного нефтяного газа. Созданная инфраструктура станет якорной для вовлечения в разработку дополнительных участков и дальнейшего развития кластера, – рассказал он.

Кстати, при обустройстве инфраструктуры был задействован блочно-модульный подход, что на два года ускорило начало разработки актива.