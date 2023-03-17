Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Нефтепроводчики подарили тюменскому музею им. И.Я. Словцова важный исторический документ – фрагмент записки секретаря Тюменского областного комитета Бориса Щербины в адрес генсека Леонида Брежнева. В ней говорится о создании крупнейшей базы нефтяной промышленности.

– Мы бережно относимся к сохранению исторической памяти. Передача этого ценного документа – очень важный шаг в сохранении и распространении подлинных исторических сведений, – отметил генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов.

ПАО «Транснефть» сделало подарок музею в год своего 30-летия. До этого записка хранилась в Российском государственном архиве новейшей истории. Компания давно работает с госархивом, передача документа стала результатом этого взаимодействия.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Отметим, что записка была направлена 24 сентября 1973 года. В ней указано, что «выявленные запасы нефти оцениваются в 9 млрд тонн, а к концу пятилетки превысят 10 миллиардов. За счет Западно-Сибирского региона страна могла бы существенно ускорить развитие нефтяной промышленности, за два-три года можно довести ежегодные приросты добычи до 30-35 млн тонн. Это позволило бы добывать здесь в 1975 году не менее 140 миллионов, а в 1980 году – 300-330 миллионов тонн». Этот важный документ хранился в Российском государственном архиве новейшей истории под грифом «совершенно секретно» 50 лет.

По словам и.о. гендиректора Тюменского музейно-просветительского объединения Ивана Панасенко, пополнение музейных коллекций – всегда значимое событие: «Записка Щербины – документ, который на одном листе вмещает в себя всю эпохальность происходивших в стране, и в нашем регионе, в частности, событий».

Новый музейный экспонат дополнит выставочный проект, посвященный развитию нефтегазовой отрасли региона. Сейчас в музее им. И.Я. Словцова проходит интерактивная выставка «Вызов», посвященная освоению недр в Тюменской области, которая продлится до конца апреля.