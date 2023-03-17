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НовостиОбщество17 марта 2023 9:22

В Губкинском специалисты управления образования проходят курсы начальной военной подготовки

Пока что они освоили первую часть
Марина Прохорова
Фото: администрация образования

Фото: администрация образования

В Губкинском специалисты управления образования проходят курсы начальной военной подготовки. Пока что работники освоили только первую часть, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На базе ВПК «Форпост» инструкторы отработали с новыми слушателями навыки огневой подготовки, тактической медицины, основы ориентирования и топографии. На следующем этапе специалистам предстоит познакомиться с тактикой ведения боя и правилами обращения с оружием. Напоминаем, что курсы НВП открылись в Губкинском в октябре 2022 года на базе клуба «Форпост». За это время с азами начальной военной подготовки познакомились около 200 горожан, среди которых как мужчины, так и женщины.

Записаться на курсы можно сайте «Северяне. Жизнь Героя».