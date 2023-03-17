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НовостиЗдоровье17 марта 2023 8:51

На Ямале 17 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 86 человек, 1 скончался

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 17 марта 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 86 человек. С начала периода количество заболевших достигло 154 601.

При этом в больницы региона госпитализировано 7 человек, выздоровели 57 северян. К несчастью, за последние сутки есть скончавшиеся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 062 ямальца.

В России выявлено 12 915 человек с COVID-19, госпитализировано 1 530 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 480 857 случаев. Излечились от коронавируса 12 149 жителей, а 35 - скончались.