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НовостиОбщество17 марта 2023 8:25

VI Арктический образовательный форум соберет в Салехарде около 350 участников

Он пройдет с 28 по 30 марта
Марина Прохорова
Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде состоится VI Арктический образовательный форум. Он пройдет с 28 по 30 марта и объединит около 350 участников.

В окружную столицу прибудут федеральные эксперты, представители регионов Арктической зоны, Уральского федерального округа, муниципальных управлений и департаментов образования, а также педагоги, родители и школьники Ямала.

Мероприятие развернется сразу на нескольких площадках: Культурно-деловой центр, Ямальский многопрофильный колледж, Окружной центр национальных культур и новая школа №4.

Собравшиеся обсудят развитие человеческого потенциала, векторы новой философии воспитания, цифровую трансформацию системы образования, персонализацию обучения и расширение возможностей развития личности.

- Педагоги Ямала постоянно стремятся повысить свой профессиональный уровень. Эксперты, приглашенные на форум, представят тренды в развитии современного образования. Мероприятие станет хорошей возможностью получить взгляд со стороны на региональную систему образования и обменяться лучшими практиками, - отметила директор регионального департамента образования Марина Кравец.