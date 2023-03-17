В главном музее Ямала откроется выставка «Обыкновенный нацизм»

Фото: МВК им. И.С. Шемановского

В салехардском МВК им. И.С. Шемановского откроется выставка «Обыкновенный нацизм». Это проект, реализуемый Российским историческим обществом при поддержке Фонда президентских грантов и фонда «История Отечества».

Экспозиция повествует о нацистских преступлениях времен Второй мировой войны и на территории современной Украины, совершенных в отношении мирного населения Донбасса.

Как отмечают авторы проекта, данная выставка призвана показать историческую связь современных пособников киевского режима с коллаборационистами в годы Второй мировой войны.

Фото: МВК им. И.С. Шемановского

Всего будет представлено порядка 250 предметов. Это экспонаты, собранные Межмузейной группой Министерства культуры РФ весной 2022 года, из фондовых коллекций Музея Победы и Луганского краеведческого музея. Также экспозицию дополнят предметы, привезенные с мест ведения боевых действий на Донбассе..

Кроме того, предусмотрена мультимедийная составляющая и инсталляция, посвященная детям Донбасса.

Посетить выставку можно будет с 20 марта.