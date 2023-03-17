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На Ямале возросло число заболевших гепатитом С. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СПИД-Центра.

- В 2022 году больницы провели более 127 тысяч исследований крови на гепатит С, в итоге выявлено 154 первичных случая. К сравнению, в 2021 году было проведено около 115 тысяч исследований, из которых гепатит С первично выявили у 111 человек, - прокомментировали в медучреждении.

Заражение гепатитом С может произойти следующими способами: через кровь, при половых контактах, при употреблении инъекционных наркотиков, а также передаться от инфицированной матери к ребенку. Кроме того, можно заразиться во время нанесения татуировки, пирсинга и при проведении косметологических процедур, в том числе маникюра и педикюра, но это в том случае, если инструменты нестерильны.

При малейшей возможности заражения нужно обязательно сдать анализ. Это позволит быть уверенным в состоянии здоровье, а так же, при наихудшим сценарии, позволит своевременно начать лечение.