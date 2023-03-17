Чтобы добиться тепла в квартирах, новоуренгойцам пришлось обращаться в прокуратуру Фото: Вера Зенина

После вмешательства прокуратуры в жилых домах Нового Уренгоя восстановили тепловой режим. Как сообщили в пресс-службе ведомства, горожане сами обратились к ним с просьбой о помощи.

- В деятельности АО «Уренгойтеплогенерация-1» были выявлены нарушения. Многоквартирные дома отапливались ненадлежащим образом, температура при передаче тепла была ниже на 10-12 градусов положенных нормативов, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор внес руководителю организации представление и возбудил административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).

В настоящее время температурный режим в домах восстановлен, а за допущенные нарушения шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Каждый из них обязан оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.