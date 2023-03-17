Фото предоставлено КП

В Ноябрьске осудят 16-летнего юношу, распространявшего наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Выйти на юношу удалось благодаря мужчине 1989 года рождения. Его задержали 23 января в ходе оперативного мероприятия, при досмотре у северянина обнаружили запрещенное вещество в значительном размере.

- Установлено, что накануне задержания мужчина приобрел запрещенное вещество у 16-летнего юноши. Сделка произошла в подъезде дома, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент правоохранители установили все обстоятельства преступления. Молодой человек обвиняется по п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).