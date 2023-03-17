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НовостиПроисшествия17 марта 2023 3:57

В Тазовском районе разыскивают 33-летнего Михаила Синяева, пропавшего в тундре

Последний раз мужчину видели 13 марта
Марина Прохорова
Фото: поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ»

Фото: поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ»

В Тазовском районе разыскивают 33-летнего Михаила Синяева, пропавшего несколько дней назад. Об этом сообщили в региональном поисково-спасательном отряде «ЯМАЛ».

Известно, что 13 марта мужчина отправился в тундру на снегоходе «Yamaha» и не вернулся.

Приметы: рост 178 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Был одет: суконная малица «гусь», светло-зеленая куртка, темно-синие утепленные брюки, черные сапоги и серая шапка.

Сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего мужчины можно по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ»: 8-800-200-71-78.