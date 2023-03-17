В Ноябрьске иномарка наехала на гору снега и перевернулась

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 16 марта у дома №28 по улице Советская в Ноябрьске.

- Около 21:25 водитель автомобиля «Audi» не справился с управлением и наехал на снежный вал. Как итог - машина не удержалась на колесах и перевернулась, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 19 ДТП, а с начала года 1 282, которых 5 человек погибли и 56 получили травмы, в том числе 3 ребенка.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорога, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.