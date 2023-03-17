В Лабытнанги коммунальщики будут ежедневно отчитываться об уборке снега с крыш

Фото: Марина Трескова, соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова велела коммунальщикам усилить работы по расчистке крыш домов от снега и наледи.

«Весна с ее капризной погодой - это, в первую очередь, очистка дорог, крыш от наледи и снега. Оперативно и на совесть выполненная работа обеспечивает безопасность горожан. Дала поручение специалистам управлений ЖКХ и муниципального контроля провести обследование жилого фонда, предоставить график работ по очистке крыш домов. Отчет о выполнении работ - ежедневный», - написала градоначальница в своих соцсетях.

На сегодняшний день от снега освобождено порядка 100 крыш. УК и ТСЖ продолжают работы.

Напоминаем, что помимо диспетчера обслуживающей организации заявку могут принять сотрудники ЕДДС по номеру 112.