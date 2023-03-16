Энергетики направят 230 миллионов рублей на ремонт ЛЭП в ЯНАО

Фото: Владимир Бойко

«Россети Тюмень» выполнят ремонт свыше 460 км воздушных линий электропередачи на Ямале. Стоимость работ составит 230 миллионов рублей.

На 113 ЛЭП энергетики заменят порядка 20 километров грозотроса и свыше 1800 изоляторов, повреждение которых может привести к коротким замыканиям. Кроме того, на ЛЭП установят порядка 400 птицезащитных устройств и заменят 10 опор, а еще более 40 переставят на новые фундаменты.

Одной из ключевых задач компании в ходе реализации программы техобслуживания и ремонта является расчистка просек ЛЭП от деревьев и кустарников. В 2023 году площадь работ составит порядка 75 гектаров.

Отметим, что профилактические мероприятия, проводимые компанией, направлены на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса региона, который обеспечивает электроэнергией более полумиллиона жителей и ряд крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений.