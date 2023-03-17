На Ямале 17 марта 2023 года пройдет мокрый снег

Погода на Ямале на 17 марта Фото: Вера Зенина

В пятницу, 17 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами умеренные осадки (мокрый снег, снег), метель, в отдельных районах - гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -2…-7 градусов, при прояснении до -12. Днем -3…+2 градуса, местами до -8.

В Салехарде: пасмурно и небольшой мокрый снег. Температура ночью -4 градуса, днем -2. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: