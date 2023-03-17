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НовостиПроисшествия17 марта 2023 0:00

На Ямале 17 марта 2023 года пройдет мокрый снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 17 марта 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 17 марта

Погода на Ямале на 17 марта

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 17 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами умеренные осадки (мокрый снег, снег), метель, в отдельных районах - гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -2…-7 градусов, при прояснении до -12. Днем -3…+2 градуса, местами до -8.

В Салехарде: пасмурно и небольшой мокрый снег. Температура ночью -4 градуса, днем -2. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО