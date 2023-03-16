Мошенническая активность с банковскими счетами выросла на 20%

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По данным ВТБ, за январь-февраль на клиентов банка было совершено почти 1,2 миллиона мошеннических атак – на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а попытки аферистов уговорить людей оформить кредит выросли на 25%.

К счастью, специалистам финансовой организации удалось спасти около 3 миллиардов рублей на счетах - почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В феврале тренд на снижение числа мошеннических звонков с помощью обычной телефонной связи продолжился. Доля этого канала снизилась до 45% против 88% в сентябре. Свыше 55% всех звонков совершаются через мессенджеры.

- С начала года мы замечаем, что активность мошенников усилилась, теперь более половины всех звонков приходятся на мессенджеры. Чтобы обезопасить себя, важно помнить, что банк не звонит клиентам в мессенджеры, поскольку такой формат не имеет никакой правовой силы, а собеседник не обязан совершать какие-либо действия со своими средствами и бездоказательно верить угрозе их хищений. Деньги, находящиеся на счетах в банках, в безопасности. Мы видим, что клиенты стали чаще распознавать звонки злоумышленников, значит растет финансовая грамотность. Чтобы не стать «жертвой» мошеннической схемы, важно всегда перепроверять любую подозрительную информацию, не бояться рассказывать о таких звонках близким и самостоятельно или с их помощью обращаться в банк, - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Сегодня злоумышленники используют разные схемы для получения денег: вынуждают оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные счета, используя надуманные поводы. Мошенник может представиться сотрудником правоохранительных органов, пытаться перевести звонок на работника местного банка или Банка России, сообщает о якобы оформленной в банке доверенности или о вступлении в силу запрета на разглашение сведений о разговоре третьим лицам, просят самостоятельно оформить кредит или вклад, чтобы якобы избежать хищения средств.

Сейчас российский банк оперативно выявляет новые схемы, применяемые злоумышленниками, и внедряет симметричные меры защиты клиентов. Например, в свою учетную запись клиенты банка могут войти по биометрии, а при подозрении на мошенничество – скрыть баланс счетов, установить лимиты по операциям и быстро заблокировать свой аккаунт. Кроме того, специально созданный раздел «Безопасность» позволяет блокировать кредитные карты и учетную запись при подозрении на вмешательства аферистов. В нем можно увидеть наиболее популярные сценарии мошенничества и прочитать о важности настроек безопасности.

Чтобы всегда держать под контролем все операции по картам и счетам, можно подключить смс-уведомления и оперативно получать от банка актуальную информацию.