Фото: администрация Салехарда

В Салехарде открылась станция для проверки газовых баллонов. Она расположена на базе муниципального транспортного предприятия, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Раньше, чтобы оценить баллон, приходилось возить его на «большой земле», а это дополнительные время и деньги. Сейчас все стало намного проще и удобнее,

- На станции есть необходимое оборудование для проведения гидравлических и пневматических испытаний, очистки внутреннего и внешнего корпуса баллона, сушильный шкаф. Все мастера и специалисты прошли обучение и аттестацию в Ростехнадзоре. Баллоны мы можем освидетельствовать только те, которые используют метан, - отметил Николай Рочев, начальник производственно-технического отдела АТП.

Воспользоваться услугами станции могут все горожане. Цена зависит от типа и объема баллона.