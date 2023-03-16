В Тарко-Сале строящаяся школа на 400 мест готова уже наполовину

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Инспекторы Госстройнадзора проверили ход строительства школы на 400 мест в Тарко-Сале. Особое внимание специалисты уделили качеству несущих конструкций здания из монолитного железобетона.

- В рамках проверки инспекторы запрашивают необходимую документацию, проводят визуальный осмотр и инструментальную экспертизу, - сообщил начальник управления осуществления надзора по Пуровскому району, городу Губкинский и Красноселькупскому району службы ГСН ЯНАО Николай Ляхов.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

На данный момент школа готова почти наполовину. В четырехэтажном здании уже завершен монтаж монолитного каркаса, на 70% выполнены работы по устройству наружных стен и перегородок. Сейчас ведутся работы по монтажу внутренних сетей теплоснабжения, оконных блоков в проемах первой секции, устройство покрытия кровли.

В ближайшее время строители планируют приступить к утеплению наружных стен здания. Качество проведенных работ и используемые материалы инспекторы проверят в ходе следующего выезда.

После завершения строительно-монтажных работ объект обследуют на предмет соответствия требованиям проектной документации.