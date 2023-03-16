На Ямале 16 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 70 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 70 человек. С начала периода количество заболевших достигло 154 515.

При этом в больницы региона госпитализировано 9 человек, выздоровели 65 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умер 1 061 ямалец.

В России выявлено 13 009 человек с COVID-19, госпитализировано 1 403 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 467 942 случая. Излечились от коронавируса 11 360 жителей, а 38 - скончались.