В Муравленко поймали рецидивиста с полными карманами наркотиков

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Муравленко возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1985 года рождения, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчину задержали 1 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ходе досмотра у него обнаружили три свертка с порошкообразным веществом светлого цвета.

- Согласно заключению эксперта, это оказался наркотик синтетического происхождения массой 0,644 грамма. В свое оправдание злоумышленник пояснил полицейским, что купил его исключительно для себя, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: УМВД России по ЯНАО

Кстати, ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

Сейчас муравленковец находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств».