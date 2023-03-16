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НовостиАвто16 марта 2023 7:38

Через месяц на ямальских дорогах введут ограничения движения для крупного транспорта

Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ямальский департамент транспорта и дорожного хозяйства озвучил временные периоды, в которые будет действовать ограничения движения по региональным и межмуниципальным трассам.

Согласно приказу, подписанному главой ведомства Денисом Напольских, даты следующие: с 15 апреля по 14 мая и с 1 июня по 31 августа. Напоминаем, что данные меры вводятся для того, чтобы сохранить целостность дорог в период их переувлажнения, связанного с таянием снега и весенним паводком.

Ознакомиться с полным графиком, требованиями по допустимой нагрузке на ось транспортных средств и со списком исключения для ограничений можно по ссылке.