Старшеклассник из Пуровского района придумал способ борьбы с последствиями паводка

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале ученик школы-интерната Михаил Пяк придумал способ борьбы с последствиями паводка. Об этом сообщили в администрации Пуровского района.

Десятиклассник разработал проект по дренажу песчаных грунтов и победил с ним на окружной научно-исследовательской конференции «Ступень в будущее». Теперь инженерную мысль предстоит реализовать на практике.

- Проект школьника «Дренаж песчаных грунтов» оценили в дирекции управления городского хозяйства. Вместе с научным руководителем Ринатом Акировым школьник встретился с директором управления городского хозяйства Олегом Грицюком. Они договорились об экспериментальной реализации дренажной системы на подтопляемом участке Тарко-Сале, - прокомментировали в мэрии.

Отметим, что победители региональной конференции отправятся на международный форум научной молодежи «Шаг в будущее», который пройдет в Москве.