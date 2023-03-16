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НовостиЗвезды16 марта 2023 6:38

В Ноябрьске состоится фестиваль-конкурс парковой скульптуры «Легенды Севера»

Мероприятие пройдет с 12 по 19 августа
Марина Прохорова
Фото: окружной дом ремесел

Фото: окружной дом ремесел

В Ноябрьске состоится фестиваль-конкурс парковой скульптуры «Легенды Севера». В этом году его тема - «Легенда о народе сихиртя», сообщили в окружном доме ремесел.

Мероприятие пройдет с 12 по 19 августа. Участвовать в творческом состязании будут художники и мастера из разных уголков России и других стран, прошедшие отборочный этап - конкурс эскизов. Подать заявки можно до 15 апреля.

Итоги фестиваля подведут 19 августа, его участники получат дипломы и ценные призы.

Создаваться скульптурные композиции будут в центре города, так что понаблюдать за работой мастеров смогут все желающие. После их установят на улицах Ноябрьска.

Цель мероприятия - сохранение и популяризация культурного наследия северных народов, привлечение внимания подрастающего поколения и взрослого населения округа к их самобытной культуре.