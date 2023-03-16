В Ноябрьске 8-й микрорайон не могут расчистить от снега из-за припаркованных машин

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске не могут расчистить от снега 8-й микрорайон. В частности, речь идет о тротуарах вдоль домов №119-125 по улице Магистральная. Причина этого - припаркованные во дворах автомобили. Уже длительное время их владельцы игнорируют просьбу убрать транспорт на время работ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Подрядчик уже несколько раз обращался в управляющую домами компанию, но результата нет. Многочисленные объявления в подъездах с просьбами убрать личный транспорт не нашли отклика у собственников. К сожалению, дорожная техника не сможет работать, пока на проезде и вдоль тротуара будут стоять машины, - прокомментировали в мэрии.

Остается проблематичной и очистка парковок в микрорайоне, поскольку некоторые жители используют их как место постоянного хранения автомобиля. В итоге вместо одного дня подрядчик работает четыре, а то и пять, терпеливо дожидаясь, когда владельцы уберут свои машины.

- Уважаемые автолюбители, давайте вместе обеспечим детям, людям с ограниченными возможностями здоровья, мамам с колясками и остальным пешеходам чистые и удобные тротуары, - обратились власти к ноябрянам.